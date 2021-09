Myślenice. Już od poniedziałku zmiany w komunikacji z Krakowem. Nowa linia miejska połączy krańce miasta

Do tej pory to linia Myślenice – Kraków obejmowała swoim zasięgiem Zarabie i żółty autobus zabierał stamtąd pasażerów. To rozwiązanie się jednak nie sprawdziło, dlatego wymyślono nowe. Tym nowym jest właśnie linia miejska, która również będzie obsługiwana przez żółte niskopodłogowe i klimatyzowane autobusy. Dotrze ona już do wszystkich trzech najdalej położonych dzielnic Myślenic i nie tylko pozwoli dostać się mieszkańcom Górnego Przedmieścia na plac targowy mieszczący się na Dolnym Przedmieściu, ale też zapewni mieszkańcom różnych części miasta dowóz do punktu przesiadkowego przy Carrefourze, gdzie będzie się można przesiąść do autobusu do Krakowa.

Mieszkańcy Górnego Przedmieścia od dawna postulowali, aby skomunikować tę część miasta, umożliwić odjazd do Krakowa i niniejszym to czynimy

– mówił Mateusz Suder, zastępca burmistrza Myślenic na czwartkowej konferencji prasowej.