Myślenice. Kamienica Obońskich ma długą przeszłość. Jaka przyszłość przed nią? Zapytaliśmy o to władze gminy

W przypadku pozytywnej opinii konserwatora obiekt będzie podzielony na co najmniej piętnaście ogólnodostępnych pomieszczeń i w całości przeznaczony na funkcje społeczne mające na celu ożywienie życia społecznego w centrum i na rynku Myślenic – dodaje burmistrz.

Docelowo obiekt miałby być dostosowany do pełnienia funkcji społecznych dla mieszkańców Myślenic – mówi burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.

Wyobrażam sobie, że można by tam nie tylko przyjść na kawę, ale też, że byłoby to miejsce służące promocji Myślenic i lokalnych twórców, którzy mogliby tam nie tylko pokazać swoje prace, ale też je sprzedać – mówi Marcin Jamróz, prezes koła PSONI w Myślenicach.

Kamienica ma nieco ponad 700 m kwadrat. powierzchni użytkowej (i to bez piwnic i pasażu). Ma 18 pomieszczeń z oknami. Od lat 70-tych XX wieku do 2012 roku mieściła się w niej Miejska Biblioteka Publiczna, ale od czasu kiedy została przeniesiona do nowej siedziby, wnętrze kamienicy niewiele się zmieniło i nadal czeka na modernizację. Dwa lata przed przeprowadzką biblioteki kamienica zyskała nową elewację z iluminacją.

Kiedy przy ul. Mickiewicza budowała się nowa biblioteka, mówiło się, że w kamienicy Obońskich znajdzie swoje nowe miejsce Muzeum Regionalne. Tak się jednak nie stało, bo Muzeum w 2018 roku przeniosło się do nowo wybudowanej siedziby przy ul. Traugutta.