Myślenice. Kierowca wjechał w kobietę na przejściu dla pieszych. Policja apeluje [WIDEO]

43-latka doznała ogólnych potłuczeń, zerwania więzadeł oraz skręcenia lewego kolana. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Badanie alkomatem wykazało, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Stąd apel policji o zachowywanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych oraz o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania na drodze. Jest on kierowany szczególnie do pieszych, którym nowe zmienione przepisy dają pierwszeństwo przed pojazdem przy wchodzeniu na przejście, z wyjątkiem sytuacji, że ów pojazd to tramwaj.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście – mówi mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie