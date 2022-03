Myślenice. Kolizja na skrzyżowaniu przy liceum. Były utrudnienia Katarzyna Hołuj

W sobotę (12 marca) ok. godz. 15 na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Jagiellońskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby trafiły do szpitala. Na miejscu pracowały służby. Na ten czas skrzyżowanie było zamknięte dla ruchu.