Myślenice. Koniec żółtych autobusów do Krakowa. Przewoźnik zamyka linię, pasażerowie piszą o "katastrofie" i "powrocie do średniowiecza"

Komunikat przewoźnika pojawił się w sobotę (24 września) późnym wieczorem w mediach społecznościowych.

Jest to jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie przyszło nam do tej pory podjąć. I chociaż jest to ustalenie powzięte przez nas, to nie mamy na nie pełnego wpływu - piszą władze spółki Małopolska PKS. - Jeżeli chodzi o przyczyny to nie ukrywamy, że czynnik ekonomiczny jest tutaj kluczowy. Niepewne ceny ropy naftowej (której każdy autobus spala ok. 38-42 litrów na sto kilometrów), czynnik adblue, rosnące koszty zatrudnienia czy serwisów pojazdów, brak regulacji nieuczciwej konkurencji (jazda poza rozkładem, niewydawanie biletów, obsługa przystanków bez zezwolenia) przyczyniły się do podjęcia przez nas takiej decyzji.