Myślenice. Krzyż Małopolski dla Tadeusza Sroki Katarzyna Hołuj

Tadeusz Sroka Fot. Katarzyna Hołuj

Druh Tadeusz Sroka, wieloletni naczelnik OSP Myślenice Dolne Przedmieście został odznaczony ,,Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski". Odznaczenia przyznano z okazji 100-lecia związku OSP, a było to podczas XX pielgrzymki strażaków z całej Małopolski do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. To nie pierwsze odznaczenie Tadeusza Sroki, zasłużonego nie tylko jako strażaka, ale też jako krwiodawcy i propagatora idei krwiodawstwa. Wcześniej otrzymał m.in. odznakę Zasłużony dla Zdrowia Narodu i Złotą Odznakę Honorowego Dawcy Krwi.