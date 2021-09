Myślenice. Kto jeszcze nie ma planów na niedzielę? Muzeum Niepodległości zaprasza [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Otwarcie nowych wystaw stałych w Muzeum Niepodległości w Myślenicach było niczym re-otwracie tej placówki. Otwarto ją w listopadzie 2018 roku, ale dopiero teraz wnętrza zostały wyposażone w gabloty, w których teraz prezentowana jest część eksponatów i multimedia. W uroczystym otwarciu wzięło udział mnóstwo gości. Potem wystawy były czynne prawie do północy. Teraz Muzeum można odwiedzać w jego normlanych godzinach pracy, tj. od godz. 8 do 17 od wtorku do czwartku, od 8 do 18 w piątki praz od 12 do 18 w niedziele.