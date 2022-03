Myślenice. Którędy pobiegnie S7? Radni pytali, dyrektor odpowiadał Katarzyna Hołuj

Wyjazd z Myślenic na drogę krajową DK7 (zakopiankę) Katarzyna Hołuj

Mieszkańcy Myślenic przeciwni poprowadzeniu drogi ekspresowej S7 przez miasto tak jak przewidzieli to autorzy studium korytarzowego organizują w poniedziałek (14 marca) spotkanie w tej sprawie. Choć wszystkich wariantów przebiegu tej drogi z Krakowa do Myślenic przedstawiono sześć to dla samych Myślenic tylko jeden.