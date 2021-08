Myślenice. Miały służyć jako schrony przeciwatomowe, a teraz służą do ochrony przed nudą i brakiem pasji Katarzyna Hołuj

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w ciągu ostatnich trzech lat zyskał na potrzeby swoje i mieszkańców ok. 250 m kwadratowych powierzchni w piwnicach, które wcześniej nie były wykorzystywane, a powstały, aby służyć jako… schrony przeciwatomowe lub szpital. Do końca tego roku zyska niemal drugie tyle, bo przystępuje do przedostatniego już etapu remontu. Ostatnim będzie odwodnienie.