Myślenice. Miasto pożegna się z węglem? Chce tego większość radnych miejskich

W mijającym tygodniu Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął lokalne uchwały antysmogowe dla gmin Niepołomice, Krzeszowice, Skawina, Rabka Zdrój, Czarny Dunajec oraz miast Oświęcim i Nowy Targ. Najważniejszym ich założeniem jest całkowite odejście od węgla od 2030 roku.

Myślenice chcą dołączyć do tego grona, dlatego radni podjęli uchwałę kierunkową, czyli rzeczoną rezolucję. Zanim jednak projekt uchwały antysmogowej dla Myślenic trafi pod głosowanie w Sejmiku, Urząd Marszałkowski przeprowadzi tu konsultacje społeczne.

Zakłada się wprowadzenie (również na terenie miasta z wyłączeniem Chełmu) zakazu montażu nowych kotłów na węgiel od 1 stycznia 2022 roku (bez względu na to czy miałyby zostać zainstalowane w nowych budynkach czy w starych).

Te zaś kotły, które są obecnie z użyciu mogłyby być używane maksymalnie do końca 2029 roku. Przy czym, o czy przypomina Dariusz Zborowski, ekodoradca programu Life w gminie Myślenice, dotyczy to tylko kotłów V klasy (ecodesing/ekoprojekt), bo te niższych klas, zgodnie z uchwałą antysmogową dla Małopolski, muszą być wymienione odpowiednio wcześniej. Do końca 2022 roku muszą zniknąć kotły pozaklasowe, a do końca 2026 roku – kotły 3 i 4 klasy.