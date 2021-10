Myślenice. Mieszkańcy pytają o połączenie kolejowe Kraków - Myślenice, eksperci odpowiadają

Maciej Kaczorek i Michał Wiąckowski, eksperci z firmy International Management Services, która przygotowuje opracowanie przedstawili dwa warianty przebiegu linii kolejowej.

Jak obliczyli, w wariancie pierwszym przejazd ze stacji Kraków Główny do stacji Myślenice Centrum, która ma być zlokalizowana w rejonie ulicy Przemysłowej (teren dawnych zakładów Vistula), trwałby 38 minut.

Na trasie byłoby trzynaście przystanków, z czego osiem na terenie Krakowa: Kraków Główny, Grzegórzki, Zabłocie, Podgórze, Bonarka, Łagiewniki, Sanktuarium i Swoszowice. Kolejne przystanki zaś to: Konary, Kąty, Krzyszkowice, Polanka i Myślenice Centrum.

W wariancie drugim trasa jest nieznacznie dłuższa, a co za tym idzie czas przejazdu także, bo wynosi 42 minuty. Przystanków jest na niej czternaście, czyli o jeden więcej niż w wariancie pierwszym. Krakowskie te same co w wariancie pierwszym, potem przystanek w Konarach (nie w tej samej, ale bardzo zbliżonej lokalizacji co w wariancie pierwszym), ale dalej pociąg jechałby przez Głogoczów Północny i Głogoczów Południowy, a potem – tak jak w wariancie pierwszym - przez Krzyszkowice, Polankę do Myślenic Centrum.