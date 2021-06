Myślenice. Mija 81 lat od "czarnej niedzieli". Pod tablicą pamiątkową złożono kwiaty i zapalono znicze [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

23 czerwca 1940 roku to jedna z najtragiczniejszych dat w historii Myślenic. W wyniku niemieckiej prowokacji, a potem aresztowań z miasta wywieziono 35 osób, które już nigdy do niego nie wróciły. Zostały zamordowane w forcie w Krzesławicach albo wywiezione do obozów koncentracyjnych. Pamięć o nich jest w Myślenicach ciągle żywa. Dziś ofiary "czarnej niedzieli" uczcili ich potomkowie, władze powiatu i gminy Myślenice, policja oraz młodzież szkolna wraz z nauczycielami.