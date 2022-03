Myślenice. Muzyczne nowości w MOKIS: "Grane poniedziałki" i środy ze śpiewem Katarzyna Hołuj

Rafał Podmokły i Piotr Dziadkowiec Stanisław Jawor Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Już w poniedziałek (21 marca) w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu rusza nowy cykl muzyczny „Grany Poniedziałek”. To autorski pomysł muzyka Piotra Dziadkowca i dziennikarza Rafała Podmokłego. I to nie koniec nowości, bo nieco ponad dwa tygodnie rusza nabór do Młodzieżowego Zespołu Wokalnego, który poprowadzi Magdalena Starzec.