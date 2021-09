Myślenice. Na grobie obrońców Myślenic z września 1939 roku złożono kwiaty i zapalono znicze

Pan Andrzej Szymura, wówczas 10-latek, tak wspominał na naszych łamach, początek wojny, którą spędził w Myślenicach:

1 września 1939 roku pamiętam doskonale. Mieszkałem z dala od centrum, na Alei Słowackiego 41. Nie mieliśmy radia i o tym, że wybuchła wojna i Niemcy napadli na Polskę dowiedzieliśmy się dopiero, gdy poszliśmy na targ na zakupy. Rynek był pusty, targ z uwagi na możliwość bombardowania przeniesiono do parku przy budynku Sokoła, w którym już urządzano polowy szpital. Zrobiliśmy drobne zakupy i wróciliśmy do domu. Do dziś żałuję, że nie widziałem w godzinach popołudniowych przejazdu przez Rynek jedynej, najnowocześniejszej w ówczesnym Wojsku Polskim 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej dowodzonej przez płk. Stanisława Maczka, później generała, dowódcę 1 Dywizji Pancernej na Zachodzie(...) Rankiem w niedzielę 3 września z ciekawością oglądałem zestrzelenie, prawie nad naszym domem, niemieckiego bombowca przez nasze dwa myśliwce. Były to dobrze mi znane maszyny PZL 11 c. Jeden z silników niemieckiej maszyny już płonął. Heinkel spadł gdzieś w dolinie Raby, a pięciu lotników Luftwaffe spoczywało przez jakiś czas na myślenickim cmentarzu.