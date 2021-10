Myślenice. Na spotkania "Myślenice - na zdrowie" zaprasza biegaczka Edyta Lewandowska Katarzyna Hołuj

Przed nami kilka niecodziennych okazji do tego, aby nie tylko spotkać się z jedną najlepszych biegaczek górskich w Polsce i zwyciężczynią najtrudniejszego maratonu górskiego, ale też wspólnie z nią pobiegać i porozmawiać o sporcie oraz zdrowym stylu życia: diecie, budowaniu odporności i tym jak zacząć przygodę ze sportem w każdym wieku. Edyta Lewandowska, bo o niej mowa sama swoją przygodę z biegami górskimi rozpoczęła dość późno (wcześniej z sukcesami trenowała biegi uliczne). To ona wymyśliła cykl "Na zdrowie" i zaprasza do udziału w spotkaniach rekreacyjno-zdrowotnych na myślenickim Zarabiu. Najbliższe już w sobotę i niedzielę (2 i 3 października).