Myślenice. Najbardziej wzruszające spotkanie podczas 8. Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem

W tym roku minęło 30 lat od kiedy Bilal przyjechał do Polski, a 20 lat od czasu, kiedy uzyskał polskie obywatelstwo. 26 lutego 2002 roku pamięta dokładnie. - Pewnych dat się nie zapomina. Wtedy poczułem, że nareszcie mam kraj – mówił w rozmowie z „Dziennikiem Polskim” w 2017 roku.

Urodził się w mieście Kalkilja na terenie Autonomii Palestyńskiej. Kiedy miał 7 lat wybuchła wojna znana jako sześciodniowa albo trzecia wojna izraelsko-arabska. W 1978 roku wyjechał do Jordanii na studia, które po dwóch latach rzucił. Po jakimś czasie wrócił na studia, choć już inne. W 1986 roku będąc na stypendium w Bułgarii poznał Lidię, turystkę z Polski i swoją przyszłą żonę. To właśnie za nią i dla niej przyjechał do Polski, do Myślenic. Zakochany w Polce, z miejsca zakochał się w Polsce i Myślenicach. Od początku mówił o sobie, że jest myśleniczaninem. Nauczył się języka polskiego i wsiąkł w to miasto tak, że dziś zna go niemal każdy.