Myślenice. Nauczyciel i radny na cenzurowanym. Po skargach uczennic sprawę wyjaśnia rzecznik dyscyplinarny

Dyrektor szkoły zwrócił się o wyjaśnienie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego 3 listopada ubiegłego roku, wkrótce po zawiadomieniu go przez nauczycielki. Opinię publiczną poinformował zaś o niej poseł Marek Sowa w styczniu br. zamieszczając w sieci (na swoim poselskim profilu) treść wspomnianego zawiadomienia, jak i treść dwóch pism nauczycielek do dyrektora. Z tych ostatnich wynika, że nauczyciel miał mówić do uczennic m.in. „gdzie się łajdaczyłyście w zeszły weekend?”, „jesteście upośledzeni”, „możecie wypiąć biodra, wypiąć siura, a jak nie macie, to chłopcy mogą wam pokazać”.

Dziewczęta miały się też skarżyć na to, że nie traktuje wyrozumiale ich zgłoszeń o bólach miesiączkowych i mimo tych każe wykonywać zadane ćwiczenia.

Poseł Sowa mówił też wtedy z mównicy sejmowej, że małopolska kurator oświaty Barbara Nowak przez siedem tygodni blokowała postępowanie wyjaśniające „w stosunku do nauczyciela, polityka PiS-u z Myślenic, który gnębi, mobbinguje uczennice”.