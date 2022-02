Myślenice. Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji. Zrobiono pierwszy ważny krok

Nie są to tylko oczekiwania policjantów, ale też klientów, bo w centrum miasta, gdzie mieści się dziś komenda, daje się we znaki niedostateczna ilość miejsc parkingowych. Co więcej, sam policyjny parking też jest za mały w stosunku do potrzeb, przez co większość radiowozów jest garażowana „pod chmurką”.

Problemem jest też sam budynek komendy.

Brakuje mu funkcjonalności i nie da się tego zmienić przeprowadzając remont

- mówił już dwa lata temu na naszych łamach insp. Maciej Kubiak, komendant powiatowy policji w Myślenicach.

O tym, że myślenicka policja zasługuje na nowoczesny obiekt, mówią zgodnie jednym głosem parlamentarzyści, samorządowcy i wojewoda.