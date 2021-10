Myślenice. Nowy przewodniczący na czele Rady Miejskiej

Radni Prawa i Sprawiedliwości napisali w uzasadnieniu, że przewodniczący "poprzez swoje dotychczasowe działanie stracił ich zaufanie, co niewątpliwie powoduje negatywny wpływ na sprawne funkcjonowanie Rady Miejskiej w Myślenicach. Całokształt działań prowadzonych przez Przewodniczącego Rady pokazał, że nie wypełnia on należycie swojej funkcji, jest stronniczy, nie potrafi współpracować z radnymi w sprawie pracy Rady, a nierzadko jego rozstrzygnięcia budzą wątpliwość co do zgodności ze statutem gminy".

Pod wnioskiem podpisało się dziesięcioro radnych należących do Klubu radnych PiS, czyli wszyscy jego członkowie.

Sam zainteresowany, choć przyznał, że pewnie jak każdy człowiek popełniał błędy, to nie były one tego kalibru, jakie się mu zarzuca. Uzasadnienie nazwał stekiem bzdur i przypomniał, że żaden radny wcześniej nie kwestionował jego decyzji.