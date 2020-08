Myślenice. Ogień w lesie w porę zauważony przez spacerowicza

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły?

Dojazd na miejsce jest utrudniony, a dla dużych pojazdów ratowniczych wręcz niemożliwy, dlatego na miejsce, oprócz JRG Myślenice, zadysponowano jednostki OSP Myślenice Zarabie i Myślenice Górne Przedmieście, które dysponują quadami. Strażacy zastali na miejscu pożar poszycia leśnego o powierzchni ok. 10 m kw. O tyle trudniejszy do ugaszenia że ogień wynikał głęboko w ściółkę. Udało im się jedna go ugasić z pomocą łopat, hydronetek plecakowych i opryskiwaczy spalinowych.