Myślenice. Owocne spotkanie z Fundacją "Owocna" [ZDJĘCIA]

Motto spotkanie brzmiało "Najlepszy czas na działanie jest teraz."

Chciałyśmy sprawić, że społecznicy - ludzie dodający wartości w życie innych spotkają się w jednym miejscu by się poznać, zintegrować, wspólnie świętować. Aby zaczerpnąć z siły tego miejsca – myślenickiego Rynku, centrum wyjątkowych wydarzeń na przestrzeni setek lat. Aby dać moc, wsparcie tym którzy na co dzień robią to samo, a wreszcie, aby stworzyć sieć współpracy organizacji-instytucji-firm-mieszkańców