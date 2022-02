Myślenice. Pamiętali o Cichociemnym i innych żołnierzach AK. 14 lutego mija 80 rocznica utworzenia AK

Ci żołnierze to m.in. ppłk. Adama Stabrawa ps. Borowy i por. Bolesław Polończyk ps. Kryształ.

Na grobie tego drugiego ułożyli znicze w litery AK, również na pamiątkę pierwszego skoku Cichociemnych do okupowanej Polski, który odbył się w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku.

„Kryształ” swój skok wykonał nieco później, bo we wrześniu 1943 roku.

Sylwetkę tego urodzonego w 1906 roku w Dobczycach, ale osiadłego w Myślenicach patrioty opisywaliśmy na łamach „Dziennika Polskiego” sześć lat temu, kiedy to w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach (dziś Szkoła Podstawowa nr 1) została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona jemu i innemu Cichociemnemu - Antoniemu Żychiewiczowi ps. „Przerwa”

Po mobilizacji „Kryształ” walczył w kampanii wrześniowej. Po ataku ZSRR na Polskę dostał się do niewoli, ale udało się mu uciec i przez Rumunię dotarł do Francji, a kiedy ta skapitulowała, przedostał się do Anglii. Tam otrzymał propozycję wyjazdu do Argentyny. Nie skorzystał z niej.