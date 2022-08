Myślenice. Pijani pacjenci na szpitalnym oddziale ratunkowym dają się we znaki personelowi i... sprzętowi

Jak mówi dyrektor szpitala powiatowego w Myślenicach Adam Styczeń, obserwuje się wzmożoną liczbę nietrzeźwych pacjentów trafiających na SOR.

Bywa, że pacjenci mają nawet ponad 3 promile. Ale to nie wszystko, bo coraz częściej spotykamy się z agresją ze strony tych pacjentów, a ostatnio jeden z nich podczas wykonywania mu badania uszkodził cyfrowy aparat powodując straty szacowane na blisko 30 tys. zł. Trudno nad tym przejść do porządku dziennego, bo nie po to kupujemy bardzo drogi sprzęt, aby potem był on niszczony przez pijanych pacjentów i nie mógł służyć tym, którzy czekają na badanie. Sprzęt owszem był ubezpieczony, ale gdybyśmy chcieli odzyskać odszkodowanie od sprawcy, to na szanse na to są znikome, jeśli nie zerowe. Kierując sprawę do sądu musimy się liczyć z tym, że jeśli ktoś pokryje koszty to będą to… podatnicy, czyli my wszyscy - mówi Adam Styczeń.