Myślenice. Platforma Obywatelska ma nową przewodniczącą powiatowych struktur

Była organizatorką Dnia Kobiet w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu oraz jedną z inicjatorek Strajku Kobiet w Myślenicach.

W 2019 roku kandydowała do Sejmu z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczwgo Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni.

Rok wcześniej, podczas wyborów samorządowych kandydowała do Rady Miejskiej w Myślenicach z KWW „Bez układów”.

Do PO w powiecie myślenicki należy ok. 120 osób. Spośród nich ok. 40 wzięło udział w głosowaniu.

Uznałem, że czas na zmianę. Czy to będzie dobra zmiana? Zobaczymy. Chciałbym, aby taką była. Stawiamy na kobiety i na młodość

– mówi dotychczasowy szef PO w Myślenicach Stanisław Bisztyga, były senator, a obecnie radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. I dodaje: