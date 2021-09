Myślenice. Po latach oczekiwań łącznik został poszerzony. Teraz służy jako "mała obwodnica" miasta Katarzyna Hołuj

Przebudowany łącznik ulic Sobieskiego i Sienkiewicza w Myślenicach został oddany do użytku kierowców. Poszerzona z 3 do 6 metrów droga służy teraz jako „mała obwodnica” miasta. Choć to krótki, bo zaledwie 700-metrowy odcinek, to jego poszerzenie było jedną z dłużej oczekiwanych inwestycji w mieście. Łącznik pozwala kierowcom zjeżdżającym z zakopianki w ulicę Sobieskiego uniknąć przejeżdżania przez ścisłe centrum.