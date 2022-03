Myślenice. Policja zatrzymała 40-letniego Ukraińca. Bił żonę i dzieci

Teraz został zatrzymany po tym, jak według relacji żony, uderzył pięścią 8-letniego syna, a kiedy zareagowała również ją. Było to we miniony wtorek w jednym z miejsc przygotowanych dla uchodźców, w którym się zatrzymali. Wcześniej, od rana miał pić alkohol.

Jak informuje policja, mężczyzna usłyszał zarzuty, przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. Za naruszenie nietykalności żony i syna oraz groźby karalne zostanie ukarany wysoką grzywną.

Nie wróci już do miejsca, w którym mieszkał z rodziną. Przeniósł się do innej miejscowości.

Poszkodowana przekazała policjantom, że to nie był pierwszy raz. Problem przemocy narastał od 9 lat, kiedy jeszcze mieszali w Ukrainie, jednak tam sprawa karna nie była prowadzona.