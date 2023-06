Myślenice. Policyjny pies doprowadził do ujęcia włamywacza Katarzyna Hołuj

Owczarek Motyw ze swoim przewodnikiem Małopolska Policja

Służący na co dzień w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach owczarek o imieniu Motyw razem ze swoim przewodnikiem mogą się pochwalić niemałym sukcesem. Motyw, a dokładnie jego nos, pomógł policjantom dotrzeć do sprawcy włamania do jednej z myślenickich firm. Jak się okazało, to pracownik okradzionej firmy.