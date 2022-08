Myślenice. Ponad 200 biegaczy na starcie "Biegaj z Dalinem". Do tego dzieci i młodzież! Katarzyna Hołuj

W ostatnią niedzielę wakacji (28 sierpnia) w Myślenicach odbyła się druga edycja wydarzenia „Biega z Dalinem”. Chętnych do biegania nie brakowało, i to zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Pierwsi mierzyli się na dystansach od 50 do 200 m, natomiast dorośli mieli do pokonania 5 lub – do wyboru – 10 km.