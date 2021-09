Myślenice. Potrącenie dziecka na pasach. Kierująca miała zapytać, czy wszystko w porządku i... odjechała Katarzyna Hołuj

Fot. Archiwum

W piątek (17 września) kilka minut po godz. 8 na przejściu dla pieszych przez ul. Kniaziewicza (przed skrzyżowaniem z ul. 3 Maja) doszło do potrącenia dziecka. Ze wstępnych informacji wynika, że dziewczynce nic groźnego się nie stało. Kobieta, która prowadziła samochód miała się o tym upewnić, otwierając drzwi i pytając dziecko, po czym odjechała z miejsca zdarzenia. Jednak kiedy dziecko dotarło do szkoły zaczęło uskarżać się na ból. Powiedziało nauczycielce co się stało, a ta poinformowała policję.