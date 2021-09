Myślenice. Potrącenie pieszego na ulicy Piłsudskiego Katarzyna Hołuj

Zdjęcie ilustracyjne

W poniedziałek (20 września) ok. godz. 9 na ulicy Piłsudskiego (w rejonie mostu) doszło do potrącenie pieszego. Jak wynika ze wstępnych informacji, 16-latek wtargnął na jezdnię (poza przejściem dla pieszych) wprost pod nadjeżdżający samochód. Został zabrany do szpitala na obserwację. Więcej informacji wkrótce.