Myślenice. Potrącenie pieszej na ulicy Słonecznej Katarzyna Hołuj

W czwartek (20 stycznia) wczesnym wieczorem na ulicy Słonecznej (w rejonie Dekady) doszło do potrącenia. Ze wstępnych informacji wynika, że poszkodowana to osoba nieletnia. Jej stan pozwolił na to, aby wkrótce po przewiezieniu do szpitala opuściła go. Więcej informacji wkrótce.