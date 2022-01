Myślenice. Potrącenie pieszej na ulicy Słowackiego Katarzyna Hołuj

Archiwum

W czwartek (20 stycznia) po godz. 17 na przejściu dla pieszych przez ulicę Słowackiego (w rejonie skrzyżowania ze Słoneczną) doszło do potrącenia 14-latki. Kierowca, który ją potrącił miał cofnięte uprawnienia do kierowania i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Stan dziewczyny pozwolił na to, aby wkrótce po przewiezieniu do szpitala opuściła go.