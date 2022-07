Myślenice. Potrącenie w centrum miasta. Chłopiec wbiegł wprost pod auto Katarzyna Hołuj

Zdjęcie ilustracyjne Archiwum Polska Press

W czwartek (7 lipca) ok. godz. 15.30 na ulicy Niepodległości (przy wylocie ul. Pardyaka) w Myślenicach doszło do potrącenia ok. 10-letniego dziecka. Jak wynika z policyjnych ustaleń, chłopiec nie rozejrzawszy się, czy coś jedzie, wbiegł na jezdnię wprost pod nadjeżdżające auto.