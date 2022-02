Myślenice. Potrzebna pomoc dla Stowarzyszenia "Przytul Sierściucha". Zepsuł się "psi bus"

Zbiórka jest prowadzona na stronie pomagam.pl i przyniosła do czwartku efekt w postaci zebranych nieco ponad 2000 zł. Celem jest zabranie 12 tys. zł.

Do niedawna używany samochód założycielki „Przytul Sierściucha” kupiły za pieniądze z własnej kieszeni. Przez półtora roku służył do przewożenia zwierzaków z miejsc, gdzie zostały znalezione do lecznicy albo do przytuliska, które powstało w ubiegłym roku w Myślenicach. Mając na wyposażeniu specjalne klatki można było jednocześnie przewozić nim psy i koty.

Więcej o Sierściuchowej Przystani pisaliśmy tutaj:

W Myślenicach powstała Sierściuchowa Przystań [ZDJĘCIA]

Takich wyjazdów było wiele, bo praca wolontariuszy polega m.in. na reagowaniu na sygnały od osób, które znalazły błąkającego się lub potrąconego zwierzaka i jeżdżeniu po nie, aby następnie udzielić im pomocy weterynaryjnej, a potem zabezpieczyć do czasu aż znajdą się dotychczasowi lub nowi właściciele.

Dlatego, jak piszą założycielki stowarzyszenia, „psi bus” jest w tej działalności niemniej ważny niż jedzenie dla ich podpieczonych.