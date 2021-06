Myślenice. Pożegnanie roku szkolnego i dyrektora szkoły [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Dzisiejsze zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół – Małopolskiej Szkole Gościnności było okazją nie tylko do wręczenia świadectwo i nagrodzenia tych uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, ale też do złożenia ślubowania przez uczniów klas pierwszych, odłożonego w czasie przez pandemię i wcześniej obowiązujące obostrzenia. Jednym z punktów uroczystości było pożegnanie dyrektora Jerzego Niedenthala, który będzie kierował szkołą jeszcze do końca sierpnia br.