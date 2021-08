Myślenice. Przed nami weekend z biegami. W sobotę Ultra Garmin Race, a w niedzielę Bieg Wilczym Tropem Katarzyna Hołuj

Po weekendzie z siatkówką plażową, przed nami kolejny sportowy weekend w Myślenicach. Tym razem z biegami górskimi w roli głównej. Amatorzy i profesjonaliści, dorośli i dzieci, każdy, kto kocha biegać (i kocha góry) będzie miał okazję spróbować swoich sił. Co więcej, każdy będzie mógł wybrać spośród wielu tras. W samym tylko Ultra Garmin Race do wyboru są cztery dystanse: od 13 km do 78 km. Będzie też Garmin Junior dla najmłodszych. A w niedzielę odbędzie się kolejny bieg, a dokładnie Bieg Tropem Wilczym ku pamięci Żołnierzy Wyklętych.