Myślenice. Przedszkole na Dolnym Przedmieściu wypiękniało i zyskało dodatkowy oddział [ZDJĘCIA]

W miejscu, gdzie jeszcze rok temu istniała Szkoła Podstawowa nr 5 i Przedszkole Samorządowe nr 2, dziś jest już tylko przedszkole za to większe i bardziej komfortowe niż kiedykolwiek.

Kiedy na początku tego roku zaczęto mówić o planowanej likwidacji podstawówki na Dolnym Przedmieściu posiadającej klasy I-III władze gminy argumentowały, że znaczna część rodziców już od jakiegoś czasu, pomimo że dzieci należą do obwodu „piątki”, zapisuje je do „dwójki” albo innych szkół. Jednocześnie podkreślano, że w tej części miasta, jak i w całej gminie we znaki daje się deficyt miejsc przedszkolnych. Część rodziców protestowała, ale Rada Miejska przegłosowała uchwałę i z końcem sierpnia SP nr 5 przestała istnieć, a zwolnione przez nią miejsce pozwoliło na utworzenie dodatkowego oddziału. Tym samym przedszkole dziś ma je trzy, a w nich 70 miejsc (z czego 4 aktualnie są jeszcze wolne). Tak jak oczekiwali tego rodzice przedszkolaków, zmieniło się też co innego. W obydwu dotychczas działających oddziałach uczyły się dzieci w różnym wieku (od 3 do 6 lat), teraz każdy przeznaczony jest dla innej grupy wiekowej. Poza tym do tej pory jeden oddział pracował 5 godzin, a drugi 9, a teraz wszystkie trzy pracują w systemie 10-godzinnym zapewniając dzieciom opiekę od godz. 7 do 17.

Czas wakacji wykorzystano na przeprowadzenie gruntownego remontu. Wykonano nowe wylewki, instalacje elektryczna i grzewczą (w tym także piec gazowy), odnowiono kuchnię i zakupiono do niej nowe wyposażenie (m.in. piec konwekcyjno-parowy), każdą salę pomalowano i w każdej wydzielono niezależną toaletę, z której korzystają dzieci. Jak podkreśla dyrektor placówki Monika Tula, te ostatnie zwłaszcza teraz w okresie pandemii ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń. Zwróciła ona uwagę na jeszcze jedną nowość, a mianowicie domofony, które pojawiły się przy wejściu do przedszkola. One również służą bezpieczeństwu, bo nikt niepowołany nie wejdzie do przedszkola, ale też nikt, a szczególnie dzieci, nie wyjdzie niezauważony.

- Na remont przeznaczyliśmy ok. 300 tys. zł – mówił burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka dodając, że to tylko cześć puli, jaka została w tym roku przeznaczona na remonty w szkołach i przedszkolach (to m.in. wymiany pieców w SP nr 3 w Myślenicach i ZPO w Drogini, plac zabaw przy PS nr 3 i remont w żłobku samorządowym na osiedlu 1000-lecia). W sumie w tym roku gmina ma wydać na ten cel 2,1 mln zł. - Dla porównania np. w roku 2018 na remonty i inwestycje w placówkach oświatowych wydaliśmy około 860 tysięcy złotych, co stanowi zaledwie 40 proc. wydatków planowanych na ten rok – dodał burmistrz.

W planach są tez dużo większe inwestycje. Gmina stara się obecnie na pozwolenie na budowę przedszkola w Jaworniku, którego budowa może się rozpocząć nawet jeszcze w tym roku. Ma ono stanąć naprzeciw budynku szkoły. Pomieści pięć oddziałów przedszkolnych i jeden żłobkowy.