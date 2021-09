Myślenice. Radni chcą całkowitego odejścia od węgla w mieście od 2030 roku

Rezolucja zakłada wprowadzenie na terenie Myślenic (z wyjątkiem sołectwa Chełm) zakazu montażu takich nowych urządzeń od 1 stycznia 2022 roku (bez względu na to czy miąłby zostać zainstalowane w nowych budynkach czy w starych).

Te zaś kotły, które są obecnie z użyciu mogłyby być używane najdalej do końca 2029 roku. Przy czym, o czy przypomina Dariusz Zborowski, ekodoradca programu Life w gminie Myślenice, dotyczy to tylko kotłów V klasy (ecodesing/ekoprojekt), bo te niższych klas - zgodnie z małopolska uchwałą antysmogową, muszą być wymienione odpowiednio wcześniej: do końca 2022 roku - kotły poniżej 3klasy, lub do końca 2026 roku – kotły 3 i 4 klasy.

Rezolucję poparło 12 radnych. Sześcioro było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.