Myślenice. Radni o szpitalnym oddziale ratunkowym. Kolejki to nie jedyny problem SOR-u

Radny Piotr Dziadkowiec zapytał o to, czy można by poprawić sytuację na szpitalnym oddziale ratunkowym, a chodziło o przyjmowanie pacjentów. Jak dodał, nie tylko on, ale inni radni także słyszą na ten temat krytyczne głosy.

Nie bardzo wiemy jak to tłumaczyć – mówił.

Obecny na sesji dyrektor szpitala powiatowego w Myślenicach Adam Styczeń odparł, że nie zdarzyło się, żeby pomocy nie otrzymała osoba w stanie zagrożenia życia, a problem czasu oczekiwania przez pozostałych pacjentów wynika przede wszystkim z dużej liczby osób, którzy tam trafiają.