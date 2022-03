Myślenice. Radosław Partyka: Na muzycznym szlaku od prawie trzech dekad

Gitarę do ręki wziął mając 16 lat. Za to kiedy już zaczął na niej grać to nie na żarty. Zdobył dyplom Akademii Muzycznej, a dziś sam uczy młodych adeptów gitary. A że kocha jeszcze poezję i góry, wszystko to połączył. Radosław Partyka z Myślenic, bo o nim mowa, komponuje muzykę do wierszy i tworzy utwory wpisujące się w nurt poezji śpiewanej i piosenki turystycznej.

Pierwsze utwory, jakie grał na gitarze to było coś zupełnie innego. Tata podsuwał mu utwory Czesława Niemena, Czerwonych Gitar.

Jeszcze przed tym miała miejsce jego pierwsza samodzielna wyprawa w Tatry, a dokładnie na Giewont. Była co najmniej nietypowa, bowiem spędzając wakacje u babci w Stróży pewnego dnia rano wyszedł z domu i nikomu nic nie mówiąc wybrał się autobusem do Zakopanego. Tam dopytał którędy na Giewont, wszedł na szczyt i… wrócił do Stróży nikomu nie mówiąc gdzie był i co robił. W 1993 roku zaczął naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Myślenicach. Był najstarszy wśród kandydatów. Miał 17 lat i bardzo mało wiary w to, że się dostanie. Dopiero później dowiedziałem się, że zdałem egzamin najlepiej

– wspomina.

Słuch miał dobry, ale w naukę czytania nut musiał włożyć sporo wysiłku. Pracował jednak na tyle wytrwale, że w jeden rok udało mu się zaliczyć dwie klasy, a nauczyciel Kazimierz Prokocki zaproponował, aby zdawał do Szkoły Muzycznej II stopnia. Znów nie wierzył, że się dostanie. Od drugiej klasy łączył naukę z pracą zawodową. O godz. 14 pędził na autobus do Krakowa. Wracał o godzinie 22, a o 6 znów był w pracy. Tak było do czasu, kiedy dostał propozycję od swojego profesora. Ten obiecał mu przygotować go do egzaminów na Akademię Muzyczną pod warunkiem, że rzuci pracę. Radek zgodził się i znów, żeby szybciej móc wrócić do pracy, zyskać samodzielność i niezależność, zaliczył dwie klasy w ciągu roku.

Do dziś uważa, że sukces w muzyce najwyżej w 10 proc. zależy od talentu.

5 proc. to szczęście, a reszta to praca, praca i jeszcze raz praca – mówi. Podczas studiów, jak wielu studentów dorabiał w wakacje grając na ulicy. Pewnego razu, kiedy graliśmy w Altöting podszedł od nas elegancki, dystyngowany pan. Rzucił nam parę euro i powiedział ”Wunderbar!”. Pomyśleliśmy: „fajnie”, a kiedy odszedł, z pobliskiego sklepiku wybiegła kobieta i zapytała: „Chłopcy wiecie kto to był? Nie? Prezydent Niemiec Richard von Weizsäcker!”. Pobiegłem za nim i poprosiłem o wspólne zdjęcie. Nie tylko się zgodził, ale zapytał nas co słuchać u Tadeusza Mazowieckiego. Poprosił, aby go pozdrowić, a nam życzył wszystkiego najlepszego. Żałuję, że nigdy nie miałem okazji spełnić jego prośby i przekazać pozdrowień. Tę anegdotkę i wiele innych opowiedział w miniony poniedziałek w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie był bowiem gościem pierwszego spotkania z nowego cyklu „Grane Poniedziałki”, którego pomysłodawcami są Rafał Podmokły i Piotr Dziadkowiec.

Nie mogło zabraknąć też muzyki, w końcu tu „Grane Poniedziałki”. Zagrał utwory starsze i nowsze. To jego kompozycje do słów poetów, m.in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Karola Wojtyły, Jerzego Lieberta, ks. Jana Twardowskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Niektóre znane z repertuaru zespołu Zielony Szlak, który założył w 2009 roku wspólnie z Michałem Myśliwcem. Tworzyły go z nimi: Agnieszka Ślusarczyk i Joanna Kantor.

Razem z Zielonym Szlakiem nagrał dwie płyty („Świat czarów przede mną” i „Pozdrowienie”). Już niedługo powinna ukazać się trzecia płyta "Dla Ciebie", w nagraniu której wzięło udział aż piętnastu wykonawców. To z czego jest bardzo dumny to fakt, że śpiewają i grają na niej jego byłe uczennice Maria Pawłowska i Monika Kuzak oraz Nina Syrek, którą jeszcze uczy.

Marzy mu się, że będzie ją mógł zaprezentować myślenickiej publiczności. I że w Myślenicach zabrzmi jeszcze poezja śpiewana nie tylko w jego wykonaniu. Na razie już wkrótce, bo 31 marca weźmie udział w organizowanym rzez SM w Czasławiu koncercie dla uchodźców z Ukrainy. Odbędzie się on w Młodzieżowym Domu Kultury przy Krupniczej 8 w Krakowie.

