Myślenice. Różne recepty na samotność seniorów. Sprawdził się Dzienny Dom Senior+, teraz czas na wolontariat

Do tej pory seniorzy byli przede wszystkim korzystającymi z pomocy wolontariuszy. Ale to się zmienia.

Mamy coraz więcej zgłoszeń od osób starszych, że doskwiera im samotność, a obawiają się wyjść z domów z powodu pandemii. Podejmowaliśmy próby wysyłania do takich osób młodych wolontariuszy, ale mimo ich najlepszych chęci to nie zawsze się sprawdzało, bo po prostu nie mieli wspólnych tematów do rozmów z seniorami. Dlatego pomyśleliśmy, że dobrym rozwiązaniem będzie wolontariat seniorów. Zachęcamy chętnych aby się do nas zgłaszali. Wiemy, że niektórzy mogą, zwłaszcza teraz, mieć obawy przed spotkaniami, dlatego dobrym pomysłem przynajmniej na początek myślę, że będą rozmowy przez telefon. Korzyść z nich będzie obopólna, bo jedni nie będą czuć się samotni, a drudzy będą mogli poczuć się potrzebni. Zarówno jedno jak i drugie jest dla seniorów bardzo ważne