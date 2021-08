Myślenice. Rywalizacja kobiet w Plaża Open za nami. Finały trzymały w napięciu do końca [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Za nami rozgrywki kobiet w Plaża Open w Myślenicach. Po długim i emocjonującym meczu,bo szala zwycięstwa przechyla się raz na jedną, raz na drugą stronę, wygrał duet Sandra Szychowska/Magdalena Rapacz-Matras pokonując Magdalenę Saad i Agatę Wawrzyńczyk. Ciekawostką jest, że dla Magdaleny Saad był to powrót do Myślenic po latach, bo kiedyś grała w siatkarskiej drużynie Dalin Myślenice. Trzecie miejsce zajłąy Michalina Tokarska i Magdalena Szczytowicz. We wtorek (10 sierpnia) wieczorek odbędą się finały turnieju mężczyzn. O godz. 18 na Zarabiu rozpocznie się mecz o 3 miejsce, a godzinę później wielki finał.