Myślenice. Sięgnęła po najwyższy tytuł naukowy, ale nie zamierza spoczywać na laurach

Miała „duszę chemika”. Kiedy przeprowadziliśmy doświadczenia była wszystkiego ciekawa, o wszystko dopytywała: co będzie, kiedy zrobi się to tak, a co jeśli inaczej, czy w ogóle da się inaczej, a jeśli tak to jak. Tak właśnie zachowuje się chemik

– wspominał w rozmowie z nami.

Po liceum zaczęła studia na Politechnice Krakowskiej, a obecnie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki zajmuje się pracą na pograniczu inżynierii materiałowej, technologii chemicznej i nanotechnologii.

Jest zaangażowana w wiele różnych projektów naukowych. Celem jednego z nich, do którego przygotowuje się, jest stworzenie materiału gradientowego, z którego za pomocą drukarki 3D będzie można tworzyć implanty i protezy trwalsze od obecnie stosowanych.

Materiały teraz stosowane mają szereg ograniczeń, przez co żywotność wykonanych z nich elementów po umieszczeniu w ciele człowieka sięga 25 lat. Zdarza się, że te elementy obluzowują się, albo że po operacji w miejscu ich wszczepienia pojawiają się infekcje. My chcemy wykorzystać połączenie różnych technik do stworzenia materiału gradientowego, którego warstwa wierzchnia będzie miała strukturę porowatą, dzięki czemu nasza tkanka kostna będzie w nią wrastała. Poza tym chcemy, aby na powierzchni tego materiału zamknięte zostały substancje aktywne, które stopniowo uwalniając się będą wspomagać procesy regeneracyjne. To wszystko spowoduje, że rekonwalescencja pacjenta będzie krótsza, a żywotność protezy dłuższa w porównaniu do obecnie dostępnych na rynku