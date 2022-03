Myślenice. Skaldowie i Reprezentacyjna Orkiestra Miasta i Gminy Myślenice zagrają „Koncert w kolorowych skarpetkach”. Już w niedzielę Katarzyna Hołuj

Fot. Karolina Misztal

21 marca to Światowy Dzień Zespołu Downa nazwany też Dniem Kolorowej Skarpetki, bo założenie w tym dniu dwóch niepasujących do siebie skarpetek to wyraz wsparcia dla osób, które urodziły się z trisomią, czyli dodatkowym chromosomem. Innym wyrazem wsparcia dla nich i wszystkich uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach będzie niedzielny „Koncert w kolorowych skarpetkach”.