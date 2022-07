Myślenice. Smaki świata, czyli Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem "od kuchni" Katarzyna Hołuj

Od początku ośmioletniej historii Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem ich częścią jest happening kulinarny "Taste of the world - Kuchnia Świata". W ubiegłym roku pandemia uniemożliwiła jego organizację, ale za to w tym roku zespoły z różnych stron świata przygotowały dla myśleniczan (i nie tylko) swoje narodowe potrawy o częstowały nimi na dziedzińcu Małopolskiej Szkoły Gościnności.