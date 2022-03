Myślenice solidarne z Ukrainą. Wystawa od i dla przyjaciół od środy w MOKIS

Na ekspozycje składają się m.in. obrazy namalowane przez artystów z Ukrany (to m.in. Vasyl Łuciw, Roman Opaliński, Taras Opaliński, Bogdan Rozhak, Galina Rozhak, Olga Borysenko, Olga Łukowska, Galina Zholynska, Mieczysław Malawski i Valeria Moskvitna ) podczas Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych w Myślenicach w latach 2010-2017.

To zbiór prac z różnych lat. Różne techniki i zróżnicowane formy wyrazu. Organizując tę wystawę chcemy pokazać nasze wsparcie dla ukraińskich przyjaciół, artystów, którzy tworzyli w Myślenicach, ale także dla całego środowiska twórczego w Ukrainie

– mówi dr Natalia Nowacka, wicedyrektor MOKiS.

Od dziś do MOKIS można tez przynosić dary dla Ukraińców poszkodowanych w w yniku działań wojennych. Uzupełnią one zbiórkę prowadzoną przze Centrum Usług Społecznych w Myślenicach. Wciąż potrzebne są m.in. środki opatrunkowe, lekarstwa (np. na przeziębienie) dla dzieci i dorosłych, artykuły higieniczne oraz to czym można się ogrzać (koce, kołdry, śpiwory, kubki termiczne, ogrzewacze do rąk, ciepłe skarpety, rękawiczki).