Myślenice. Stowarzyszenie chce wyposażyć OREW w fotowoltaikę, żeby obniżyć rachunki

OREW to jedyna tego typu placówka w powiecie myślenickim, w której dzieci (od 3 do 25 roku życia) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od umiarkowanego do głębokiego, w tym ze sprzężeniami, mają możliwość realizowania obowiązku szkolnego. Dodatkowo, już od urodzenia, można tu korzystać z zająć tzw. wczesnego wspomagania.

Stowarzyszenie, które go prowadzi dokłada starań, aby dzieci miały tu zapewnioną jak najlepszą opiekę. Dzięki pozyskanym grantom, ale i dzięki pomocy internautów, zebrało środki na stworzenie ogrodu sensorycznego z placem zabaw.

Ostatnią inicjatywą jest akcja "Podaruj im trochę słońca" i zbiórka funduszy (na portalu zrzutka.pl) na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacji. - Pomaga nam w tym jedna z firm - mówi Marcin Jamróz, przewodniczący zarządu myślenickiego koła PSONI.