Myślenice. Strefa płatnego parkowania zostanie poszerzona

Jednym z powodów wybudowania nowego biurowca, który pomieściłby obsługujące największą liczbę klientów wydziały Starostwa, obok ciasnoty w ich dotychczasowych siedzibach, była mała ilość miejsc parkingowych przy nich.

Nowy budynek stanął przy ul. Drogowców. W pierwszej połowie lutego jako pierwszy wprowadził się do niego Wydział Komunikacji. To wydział obsługujący dziennie najwięcej klientów (przykładowo w miniony poniedziałek było ich 450). Po nim uczyniły to kolejne, m.in. Wydział Geodezji. To nie koniec, bo w najbliższych tygodniach ma tam powstać punkt paszportowy.

Przed budynkiem powstał parking. Ma 82 miejsca postojowe, z których 59 jest przeznaczonych dla interesantów (w tym 6 dla osób niepełnosprawnych), a 23 dla pracowników (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych).

Szybko okazało się, że o wolne miejsce na nim jest trudno.