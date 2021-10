Myślenice. Święto Kundelka w MOKiS. Będzie można bezpłatnie zaczipować psa

Od godz. 10 na przybyłych do MOKiS czekać będą różne psie atrakcje. Będą m.in.: Kreatywne Czytanki dla najmłodszych prowadzone przez Akademię Wyobraźni MOKiS, warsztaty psich portretów, Salonik Psiej Poezji oraz kiermasz rękodzieła domowych wypieków, przetworów i roślin.

Odbędą się wybory Naj...Kundelka, a na zakończenie wspólny spacer.

Każdy właściciel psa (nie tylko mieszańca) z terenu gminy Myślenice będzie mógł przy tej okazji bezpłatnie zaczipować swojego pupila. A tym samym dać zwierzakowi większą szansę na odnalezienie właściciela i powrót do domu, gdyby się zgubił.

Do czipowania psów mocno zachęca Dominika Bałuk-Cienkosz, prezeska Stowarzyszenia "Przytul Sierściucha".

Jak mówi taki chip pozwala szybko zidentyfikować właściciela i pies szybko do niego wraca. Obala też mit, że chip to to samo co nadajnik GPS, bo wie, że są osoby, które obawiając się, że czipując psa będą mogły być śledzone, rezygnują z tego.