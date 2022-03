Myślenice. Uciekał ukradzionym kurierowi samochodem, ale nie uciekł daleko

Sierżant sztabowy Maciej Apryasz i sierżant Barbara Wróbel zauważyli poszukiwany pojazd na ulicy Daszyńskiego w Myślenicach. Kiedy zbliżyli się do niego i włączyli sygnały, kierowcy zamiast zatrzymać się przyspieszył. Uciekał całą szerokością starej zakopianki w kierunku Stróży zajeżdżając drogę policjantom i stwarzając zagrożenie dla mijanych pojazdów.

Po jakimś czasie postanowił zjechać w drogą leśna, co zakończyło się utknięciem na nierównościach. Kierowca wysiadł i uciekał dalej, ale policjantom udało się po kilkuset metrach złapać.

Jak się okazało po zatrzymani, był to 29-latek z gminy Myślenice.

Jak informuje policja, w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, dlatego pobrano mu krew do badań, po czym osadzono w pomieszczeniach dla zatrzymanych myślenickiej komendy.

Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty dotyczące kradzieży, niezatrzymania się do kontroli i szeregu wykroczeń drogowych, które popełnił (nie posiadał także uprawnień do kierowania). Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.